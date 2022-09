Embolo fikset sterk Sveits-seier mot Spania

NTB

Monaco-spissen Breel Embolo ble matchvinner da Sveits slo Spania 2-1 i nasjonsligaen i fotball lørdag.

Den sterke borteseieren sendte Sveits opp på tredjeplass i gruppe 2 i A-divisjonen. Én kamp gjenstår før endelig regnskap skal gjøres opp. Der venter tabelljumbo Tsjekkia for sveitserne.

I lørdagens møte med Spania var det Manchester City-proffen Manuel Akanji som sto for kampens første mål. Han brukte hodet da han sendte gjestene i ledelsen snaut midtveis i første omgang.

Ti minutter etter pause utlignet forsvarsveteranen Jordi Alba, før nevnte Akanji igjen viste seg fram. City-spilleren slo innlegget som Breel Embolo enkelt kunne sette i mål til 2-1-seier for gjestene.

Sveits kan ikke innhente Portugal i kampen om gruppeseieren i nasjonsligaen. Cristiano Ronaldo og hans portugisiske lagkamerater kjørte over Tsjekkia på bortebane og vant 4-0 lørdag.

Manchester United-backen Diogo Dalot scoret sitt første landslagsmål før pause og plusset like godt på med ytterligere én fulltreffer etter sidebytte.

Portugals to øvrige mål kom også fra Premier League-spillere. Like før pause fikk Dalots Manchester United-kompis Bruno Fernandes en enkel jobb foran mål etter at Napoli-spiller Mário Rui hadde hamret ballen presist inn fra kanten.

På tampen serverte Cristiano Ronaldo den målgivende pasningen da Liverpools Diogo Jota fastsatte sluttresultatet til 4-0.

Portugal er gruppeleder, men kan bli passert av Spania med tap i lagenes innbyrdes møte kommende uke.