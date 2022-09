Aksel Lund Svindal har fått testikkelkreft

«Det var takket være at jeg besøkte legen med en gang jeg tenkte at det var noe galt», skriver Aksel Lund Svindal. Foto: Heiko Junge / NTB.

NTB

Tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal har de siste ukene blitt behandlet for testikkelkreft, opplyser han selv på sin Instagram-konto.

«De siste ukene har vært annerledes … Jeg følte en endring i kroppen min og bestemte meg for å få sjekket det. Det viste seg å være testikkelkreft», skriver han på Instagram.

Den doble OL-gullvinneren sier at han gikk gjennom tester, skanninger og operasjon fort etter at han fikk diagnosen. Videre sier han at han har fått gode prognoser.

Fakta om Aksel Lund Svindal * Alder: 39 år (født 26. desember 1982) * Debut i verdenscupen: 28. oktober 2001 * Meritter, OL: 2 gull (super-G 2010, utfor 2018), 1 sølv (utfor 2010), 1 bronse (storslalåm 2010) * VM: 5 gull (utfor og storslalåm 2007, superkombinasjon 2009 og 2011, utfor 2013), 2 sølv (utfor 2019, kombinasjon 2005), 2 bronse (super-G 2009 og 2013) * Verdenscupen: 36 enkeltseirer (17 super-G, 14 utfor, 4 storslalåm og 1 superkombinasjon). Vant totalcupen i 2007 og 2009. * Aktuell: Har fått påvist testikkelkreft.

«Det var takket være at jeg besøkte legen med en gang jeg tenkte at det var noe galt», skriver Svindal.

39-åringen tok fire OL- og ni VM-medaljer som aktiv, der iblant to OL- og fem VM-gull. Svindal la opp som alpinist i 2019 og har siden drevet med blant annet racing for Porsche. Han har også figurert som programleder for NRK-serien «Mesternes mester».

Video: Svindal tok sølv i sitt siste løp