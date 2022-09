Carlsen til finale i Champions Chess Tour-turnering – vant over tysk stortalent

NTB

Magnus Carlsen sikret finalebillett i hurtigsjakkturneringen Julius Baer Generation Cup fredag kveld. Han slo 17-åringen Vincent Keymer 3-1 i semifinalen.

Nordmannen spilte remis i de to første partiene, før han gikk seirende ut av de to siste.

Carlsen møter Arjun Erigais fra India i finalen av onlineturneringen. Den spilles over to dager lørdag og søndag.

– Jeg må fokusere på mitt eget. Hvis jeg spiller på mitt beste vinner jeg matchen, men hvis jeg faller litt ned som i går blir det veldig spennende, sa Carlsen til TV 2 om finalen.

– Han var solid

Carlsens motstander Keymer startet lovende i åpningspartiet, og nordmannen måtte slite seg til remis med hvite brikker.

Det tyske sjakktalentet fikk større problemer med tidspress som gjorde at Carlsen (svarte brikker) spilte med litt større risiko. Det skapte litt spenning i sluttspillet, men det endte med ny remis.

– Alt i alt var det mest positivt fra Magnus. Han var solid og ble ikke presset i åpningen. Keymer viste usikkerhet ved å bruke altfor mye tid, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer om partiet.

Frustrasjon

Det tredje partiet ble en lang affære på hele 93 trekk. Carlsen hadde tidvis god kontroll i det tredje partiet, men rotet det til ved flere anledninger. Likevel fant han en vei til seier og gikk opp i ledelse.

Til tross for at den norske sjakkstjernen vant partiet ristet han på hodet i frustrasjonen da kampen var over.

– Han er skuffet over egen evne til å ikke klare å føre gode stillinger til seier, sa Hammer om det lange partiet.

– Mye ble avgjort på tredje partiet. Det var hyggelig å vinne, men det var ingen høydare. Jeg misset to ganger, sa Carlsen.

Finale

Keymer ga seg selv et dårlig utgangspunkt med hvite brikker i det fjerde partiet. Det gjorde at Carlsen tok seieren etter 41 trekk.

Julius Baer Generation Cup er årets sjuende Champions Chess Tour-turnering. Carlsen har vunnet tre av dem.

Det kan bli en fjerde i løpet av helgen.