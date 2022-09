Dette slaget kan Ruud forbedre: – Fortsatt litt å gå på

NTB

En utfordrende innendørssesong starter for Casper Ruud og resten av tenniseliten. Der kreves det spesielle egenskaper.

2022 har blitt en stor suksess for Snarøya-spilleren. 44 seirer, kun 16 tap, tre titler og to Grand Slam-finaler er den foreløpige fasiten. Det har sendt ham opp til 2.-plass på verdensrankingen. For snaut to uker siden ble det tap i US Open-finalen for Carlos Alcaraz.

15 turneringer gjenstår av årets sesong, alle på hardcourt, og de fleste innendørs. Først ut er Laver Cup hvor Ruud er på lag med stjerner som Roger Federer og Rafael Nadal.

Ruud åpner turneringen i ettermiddag med kamp mot amerikanske Jack Sock innendørs i London.

Eurosports ekspert Christer Francke forklarer hvordan tennisen utspiller seg innendørs:

– Det er lite forstyrrelser. Inne er luften knusktørr og forutsigbar. Mot et tak er det lettere å se ballen, og servene går fortere. Ballen går konstant, og det er lettere å gjennomføre én taktikk på begge sider av nettet. Man trenger ikke å omstille spillet med medvind eller sol. Det blir mer tempo, sier Francke til NTB.

Ruud er blitt mer enn mannen med den knallharde og presise forehanden. Denne sesongen har 23-åringen vunnet poeng ved nettet, med backhand, dropshot og spektakulære lobber. Det kommer godt med når spillet går enda raskere.

«Approach»-slaget



– Jeg har fått en bedre serve og retur, som er viktig. Jeg har nok ting jeg kan forbedre, sier Ruud til NTB.

Og er det én ting, er det det såkalte «approach»-slaget, ifølge Francke.

– Det er kanskje feil å «ta» ham på noe, men det handler om det angrepsslaget når man skal komme inn på nett, sier Francke.

– Han er blitt bedre, men det er fortsatt litt å gå på.

Det er noe man har sett legenden Federer gjøre i en årrekke. Sveitseren legger opp etter Laver Cup.

– Kan aldri fullføre spillet

Ruud selv er klar over egne forbedringspunkter.

– Jeg kan bli bedre på å flate ut slagene og komme litt mer på nett, sier det norske tennisesset.

– I finalen mot Alcaraz (US Open) tror jeg at jeg vant rundt 16 poeng framme på nett. Det går an, viser det. Vi får se om jeg kan klare å utvikle det spillet enda mer de neste ukene og månedene, fortsetter Ruud.

– Kan det gå på bekostning på det du er god på fra før?

– Jeg skal alltid fortsette å trene på det jeg er god på og prøve å bli enda bedre. Man må utvikle seg hele tiden, svarer Ruud.

– Det er det som er gøy med tennis: Du kan aldri fullføre spillet som man kan med et videospill. Man skal bare spille så bra som mulig. Jeg skal trene mye på det andre òg, legger han til.

– Nett, rett og slett

Viktor Durasovic, som er Ruuds lagkamerat i Davis Cup, støtter Francke i at approach-slaget kan bli bedre hos verdenstoeren.

– Jeg hadde sagt meg relativt enig i det. Kanskje at han jobber litt med å kjenne seg litt tryggere på nett, rett og slett, sier han til NTB.

– Men det er lett å si når han er to i verden og spilt to GS-finaler. Det eneste du kan drømme om, er at du faktisk vinner den siste kampen. Ellers er det ikke så mye å si, sier Durasovic.

Francke er strålende fornøyd med Ruuds utvikling.

– Han har forbedret seg veldig mye. Han er mye tøffere når han går inn og banker inn passeringer. Han henter mye på defensiven og gjør mer spektakulære slag. Han har blitt mer komplett og har svar på mer, analyserer Francke.