Russland kan være på vei tilbake i langrennssporten: – Jeg er utrolig skuffet

FIS-generalsekretær åpner for at russere kan konkurrere i verdenscupen igjen. Det får TV 2s langrennsekspert til å reagere kraftig.

Generalsekretær i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS), Michel Vion, siste uttalelser kan tyde på at russiske utøvere skal inviteres inn i varmen igjen.

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar, ble utøvere fra Russland og Belarus utestengt av FIS på tampen av 2021/22-sesongen.

– I øyeblikket er det regler og straffer mot Russland og Belarus. Det ser ut som Thomas Bach (IOC-president) begynner å tenke og har hatt møter med de internasjonale forbundene, og mer eller mindre begynner å åpne dørene igjen. Sporten bør være uavhengig av politikken, uttalte Vion på konferansen Forum Nordicum i Planica, skriver VG, som gjengir den tyske avisen Bild.

TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, reagerer kraftig på uttalelsen fra FIS-toppen.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Skinstad. Les mer Lukk

– For meg er det komplett uforståelig at det i det hele tatt diskuteres om Russland og Belarus som nasjoner skal få delta i noen som helst idrettskonkurranse så lenge russernes invasjon av Ukraina pågår. Når det snakkes om krig, drap av uskyldige mennesker, tortur, massegraver og voldtekter og millioner av mennesker på flukt blir TV-tall, markedsinteresser og skirenn totalt uinteressant, sier han til ABC Nyheter.

Skinstad ber FIS-toppene sette seg inn i situasjonen i Ukraina.

– Jeg er utrolig skuffet over at Michel Vion og FIS kan komme med en sånn uttalelse på dette tidspunktet, og jeg vil anbefale både han og andre i FIS å sette seg inn i situasjonen i Ukraina nå. Ville de ønsket å invitere en krigførende nasjon til fest dersom det var deres egne familier som var drept?

Høyre-politiker: – Hva i all verden?

Vion sier at FIS med sikkerhet ikke vil ta avgjørelsen uten en klar anbefaling fra Den internasjonale olympiske komité.

– Det vil ta noen uker eller måneder. Men ideen om å åpne døren til Russland og Belarus, begynner å komme. Vi snakker ikke om å konkurranser i Russland, men deltagelse i FIS-arrangement og verdenscup, sa Vion.

Høyre-politiker Turid Kristensen reagerer også sterkt på FIS-toppens utsagn.

– Hva i all verden er det som gjør at IOC og FIS nå vurderer at situasjonen er annerledes, og at russiske og belarusiske utøvere skal kunne få delta i internasjonale konkurranser igjen, spør Kristensen overfor NTB.

– Det er jo snarere motsatt. Russland trapper opp krigen, til fordømmelse fra det internasjonale samfunnet. Jeg håper norsk idrett er krystallklare på at dette er fullstendig uaktuelt, fortsetter hun.

FIS-styremedlem Erik Røste, er overrasket over FIS-topp Michel Vions uttalelser om Russland-retur i vinter.

– Dette er ukjent for meg. I styremøtet i juli ble utestengelsen konfirmert. Det er slik jeg vurderer det, ikke noe som har endret seg etter det. Putin sin tale i går ga ikke noe håp om en snarlig slutt på det brutale angrepet på Ukraina og det ukrainske folk. Nytt styremøte i slutten av oktober, skriver Røste i en SMS til NTB.

– Direkte umoralsk

Sportssjef for hopp i Norges Skiforbund, Clas Brede Bråthen, reagerer også på Vions uttalelse.

– Vi har vært klare fra dag én: Det er direkte umoralsk og ingen gode argumenter for at russere skal få delta når de angriper et annet land, i et av de verste angrepene vi har sett i Europa, sier Bråthen til VG.

Clas Brede Bråthen under en samling med hopplandslaget i Holmenkollen. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

– Det er helt uforståelig. Jeg håper det finnes folk over ham (Vion) i systemet som kan sette ned foten. Vi i skisporten kan ikke bare se bort fra at folk blir angrepet og får livene sine ødelagt. Jeg kjøper ikke ett argument for at russiske utøvere skal få delta, fortsetter Bråthen og legger til:

Til vinteren arrangeres det i VM i nordiske grener (langrenn, kombinert og hopp) i Planica.

Nylig vedtok kongressen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) å opprettholde utestengelsen av russere og belarusere. Det er tidligere varslet at FIS-styret trolig vil ta stilling til problemstillingen 22. oktober.