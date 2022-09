NHL-kjøret i gang for Zuccarellos lag

NTB

Mats Zuccarellos NHL-ishockeylag Minnesota Wild starter sin sesongoppkjøring torsdag. Nordmannen endte opp med 83 målpoeng forrige sesong.

Det var personbeste for ham i karrieren. Han starter 2022-23-sesongen etter å ha spilt t otalt 778 kamper i den nordamerikanske ligaen. Han debuterte der for New York Rangers i 2010.

Zuccarello ble pappa for første gang i sommer.

NHL-sesongen starter 7. oktober. Grunnserien avsluttes 13. april. Wild spiller sin første treningskamp for høsten hjemme mot Colorado Avalanche søndag.

35-åringen Zuccarello har snaut to år igjen av kontrakten med Wild