Carlsen uttaler seg om sjakkdramaet: – Folk kan trekke egne konklusjoner

Magnus Carlsen vant de innledende rundene i årets sjuende Champions Chess Tour-turnering og møter amerikanske Levon Aronian i kvartfinalen torsdag.

Dermed blir det ikke rivalmøte mot amerikanske Hans Niemann med det første. Faktisk kan de ikke møtes før en eventuell finale.

Det ble drama i årets sjuende Champions Chess Tour-turnering da Carlsen tapte med vilje mot Niemann mandag.

Bakgrunnen for disputten mellom Carlsen og Niemann er at nordmannen nylig trakk seg fra storturneringen Sinquefield Cup i USA etter å ha tapt for nettopp Niemann. I etterkant har det sirkulert hissige rykter om at årsaken var juks fra amerikanerens side.

Niemann har gjentatte ganger avvist på det mest bestemte at han gjorde seg skyldig i juks i Sinquefield Cup. Også sjefdommeren i den årlige turneringen har vært ute og avvist at det finnes indikasjoner på urent spill.

Onsdag ble det klart at det ikke blir et nytt møte med Niemann med det første. Faktisk kan de ikke møtes før en eventuell finale.

– Uheldig situasjon

Carlsen uttalte seg for første gang om situasjonen etter onsdagens partier.

– Jeg kan ikke si noe om det. Men folk kan trekke sine egne konklusjoner, og det har de definitivt gjort. Jeg må si at jeg er veldig imponert av Niemanns spill. Jeg synes hans mentor har gjort en veldig god jobb, sa Carlsen til Chess24.

Han ville ikke bekrefte hvorvidt det dreier seg om juks.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om det. Jeg skjønner veldig godt at den situasjonen som er nå er uheldig for mange, så at et slikt eventuelt problem blir utsatt er sikkert greit, sa han til TV 2.

Carlsen sa at han ville komme med en utdypende uttalelse etter den pågående turneringen.

Aronian neste

Etter siste dag ble det klart at både Carlsen og Niemann er klare for kvartfinalen. Carlsen skal opp mot Aronian i kvartfinalen torsdag, mens Niemann møter Le Quang Liem.

Slik oppsettet er kan ikke de to møtes før i finalen, om de begge skulle komme dit.

TV 2s sjakkekspert og stormester Jon Ludvig Hammer har tidligere uttalt at han ikke ser noen annen løsning enn at Carlsen igjen taper med vilje om han skulle møte Niemann i finalen.

– Det vil tiden vise. Jeg må først komme meg dit, svarte Carlsen på Hammers spørsmål.

Tenåringer videre

Carlsen åpnet med å slå den amerikanske 15-åringen Christopher Yoo i det første partiet. Mot polske Radoslaw Wojtaszek vendte han en tapende stilling til seier med svarte brikker.

I det siste partiet spilte Carlsen seg inn i trøbbel med hvite brikker mot tyske Vincent Keymer, men nordmannen vendte stillingen og vant. Nordmannens 34 poeng etter de innledende rundene er poengrekord i Champions Chess Tour-sammenheng.

Både Yoo, Keymer og den indiske duoen Arjun Erigaisi og Rameshbabu Praggnanandhaa er alle videre til kvartfinalene. De er alle tenåringer og en del av en spennende ny sjakkgenerasjon.