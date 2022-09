Benitez snakker ut om Everton-fiaskoen – mener fortiden i Liverpool sto i veien

Rafael Benitez peker på Liverpool-fortiden som en grunn til at han ikke fikk det til i Everton. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Les mer Lukk

NTB

Rafael Benitez sier at hans fortid som Liverpool-manager førte til at han ikke fikk gjort de endringene han ønsket i perioden som sjef for byrival Everton.