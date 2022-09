Russland deltar ikke i EM-kvalifiseringen

NTB

Det russiske fotballandslaget skal ikke spille kvalifiseringen til EM i 2024. Årsaken er Uefas beslutning om å utestenge dem fra all fotball.

Det bekrefter det russiske fotballforbundet (RFU) på sine nettsider.

«Det russiske landslaget skal ikke være med i trekningen av kvalifiseringsrunden til EM 2024, som arrangeres 9. oktober i Frankfurt. Årsaken er Uefas (Det europeiske fotballforbundet) beslutning i februar om å suspendere deltakelsen av russiske landslag og klubber i konkurranser i regi av organisasjonen», skriver de i en uttalelse.

I februar bekreftet Uefa og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) at Russland utestenges fra all internasjonal fotball. Utestengelsen resulterte i at Russland ble kastet ut av omspillet i VM-kvalifiseringen.

Denne avgjørelsen ble utfordret av RFU ved Idrettens voldgiftsrett i Lausanne, som avviste anken i juli. Nå er det klart at de heller ikke får være med i EM-kvalifiseringen. EM i 2024 arrangeres i Tyskland.

Dagbladet omtalte saken først.