La Liga fordømmer rasistiske aperop mot Vinícius Júnior

Vinícius Júnior (t.h.) fikk et ublidt møte med Atletico Madrid-fansen. Foto: Manu Fernandez / AP Photo / NTB.

NTB

Vinícius Júnior hadde alt annet enn en enkel forrige uke, med to rasismesaker mot seg. Brasilianeren får støtte fra La Liga.

– Vi fordømmer alle hendelser innenfor og utenfor stadion, sier en talsperson fra divisjonen til BBC.

La Liga-representanten refererer til flere rasistiske tilrop driblevingen fikk mot seg under byderbyet mellom Atlético Madrid og Real Madrid, som sistnevnte vant 2-1, søndag.

Ifølge AFP hadde en gruppe Atlético-fans samlet seg foran stadion og kom med rasistiske tilrop mot Vinícius Júnior allerede før kampen startet.

– Du er en ape, Vinícius, du er en ape, var ropene, ifølge AFP. Nyhetsbyrået refererer til en video delt i sosiale medier av radiostasjonen Cope.

La Liga-representanten opplyser at slike tilrop ikke tolereres, og at organisasjonen prøver å finne ut hvem som sto bak.

– Hatefulle ytringer har ingen plass i La Liga. Vi samarbeider alltid med klubbene og myndighetene for å identifisere og bringe rettferdighet i slike saker, sier talspersonen.

Tidligere i uken mottok også Vinícius rasistisk kritikk for måten han feirer på etter han scorer mål. Fotballagent Pedro Bravo kalte han for en «apekatt» under en spansk TV-debatt.

Bravo har siden beklaget seg på Twitter.