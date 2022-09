NTB

Landslagssjef Ståle Solbakken stoler på Leo Skiri Østigård tross at han er klistret til reservebenken i Napoli.

Solbakkens førstevalg som midtstopper, Stefan Strandberg, er skadd og uaktuell i nasjonsligaen i fotball mot Slovenia (lørdag) og Serbia (tirsdag neste uke).

– Vi var nesten sikre på at det ikke ville gå (å få Strandberg klar). Vi ga ham sjansen, sa Solbakken under mandagens pressekonferanse.

Landslagssjefen hadde et håp om at sommerens gjennombruddsmann Østigård skulle få en kamp for Napoli etter at han annonserte uttaket for en uke siden.

Slik ble det ikke. Østgård har bare spilt én tellende 90-minutter siden flyttingen til Napoli i sommer. I åtte av ni kamper satt han på benken hele tiden.

– Vi har fire (midtstoppere) tilbake. De klarer seg fint, sa Solbakken.

– Tror du Østigård kan klare seg bra i landskamper nå?

– Hvis ikke hadde han ikke vært her, sa landslagssjefen til NTB.

Østigård spilte tre av de fire juni-landskampene sammen med Strandberg. I den fjerde, 0-0 mot Slovenia i Oslo, hadde han med seg Andreas Hanche-Olsen. Det kan bli midtstopperparet Solbakken faller ned på også dagene som kommer.

Napoli leder Serie A og sin Champions League-pulje og har sju seirer og to uavgjort denne sesongen.