Strømkrisen kan tvinge OL-anlegg til å stenge

NTB

Ishallen på Gjøvik, som ble benyttet under OL i 1994, varsler at den må stenge fra november som følge av høye strømkostnader. Det får konsekvenser for idretten.

Varselet om stengning fremkommer i en pressemelding fra det kommunale selskapet GOA, som står for driften av hallen, mandag. Overfor VG bekrefter daglig leder Arne Evensen situasjonen.

– Vi kjemper fra dag til dag, men i november går det ikke lenger, sier han til avisen.

Dersom hallen må stenge vil den tømmes for is. Det kan få store konsekvenser for 1. divisjonsklubben Gjøvik ishockey.

– Om hallen tømmes for is, så vil det ha stor innvirkning på barn og unge fra seks til 20 år. Det er kritisk for dem å miste fritidstilbudet sitt, mange er her fire-fem kvelder i uken, sier styreleder Erik Bratlien til VG.

Han frykter også at klubben må trekke 1. divisjonslaget fra seriespill.

Eierne av ishallen kan søke på strømstøtteordningen regjeringen har opprettet for næringslivet, men de hevder at dette vil resultere i et tilskudd på maksimalt en halv million kroner. Fortsatt mangler da 3,5 millioner.

Gjøvik kommune har allerede gått inn med 1,7 millioner Ordfører Torvild Sveen (Sp) vil ikke love ytterligere 3,5 millioner.

– Jeg kan ikke garantere noe som helst, men vi skal ha en god dialog med Fjellhallen. Det som er fortvilet er at Fjellhallen er en virksomhet av svært mange her på Gjøvik, det er flere idrettslagene som sitter med anlegg, jeg er opptatt av likebehandling, sier han til VG.