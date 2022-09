Tua-show da Dolphins vendte i Baltimore – Brady vant igjen

NTB

Tua Tagovailoa kastet seks touchdownpasninger, den siste 14 sekunder før slutt, da Miami Dolphins slo Baltimore Ravens 42-38 i et sjeldent NFL-drama.

Tagovailoa vant quarterbackduellen mot Lamar Jackson da han regisserte et spektakulært comeback. Hjemmelaget ledet med 21 poeng i begynnelsen av siste periode, men Dolphins vendte 14-35 til seier.

Tyreek Hill, mottakeren som ble hentet fra Kansas City Chiefs for å hjelpe Tagovailoa å innfri sitt enorme potensiale, hadde touchdownmottak på 48 og 60 yards i siste periode. Ravens tok ledelsen igjen med et trepoengspark 2.18 minutt før slutt, men det ga Tagovailoa tid nok til et siste og avgjørende angrep.

Pasningen som ga Dolphins vinnerpoengene var til Jaylen Waddle fra sju yards med 0.14 igjen på klokka.

Minneverdig

Jackson bidro til en minneverdig duell mellom to av ligaens mest spektakulære quarterbacker. Han kastet alle sine tre touchdownpasninger i første halvdel. Etter pausen bidro han med et touchdownløp på 79 yards.

Ravens tok ledelsen på kampens aller første spill, da Devin Duvernay løp avsparket tilbake til touchdown, og lå ikke under før i sluttsekundene.

Cleveland Browns ledet med 13 poeng mindre enn to minutter før slutt, men Joe Flacco førte New York Jets til to raske touchdown, det siste med 22 sekunder igjen, og Jets vant 31-30.

Bucs-seier

Tom Brady slet med å få pasningsspillet til å sitte mot New Orleans Saints, men Tampa Bay Buccaneers vant likevel 20-10 etter at forsvaret bidro med tre ballerobringer i siste periode, alle på pasninger fra Saints-quarterback Jameis Winston.

Brady, som egentlig la opp etter forrige sesong, har vunnet de to første kampene i sitt comeback.