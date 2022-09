Østigård på benken da Napoli vant igjen – andre storklubber sliter

Christian Gytkjær ble matchvinner for Monza mot Juventus søndag. Foto: Claudio Grassi / LaPresse via AP / NTB

NTB

Leo Østigård måtte igjen se på fra benken da Napoli slo Milan 2-1 borte og sikret fortsatt tabelltopp i Serie A. Giovanni Simeone ble matchvinner.

Matteo Politano ga gjestene ledelsen på straffespark, men Olivier Giroud utlignet. Simeones mål i det 78. minutt sikret tre poeng for det formsterke laget fra Sør-Italia.

Østigård har ennå ikke greid å slå seg inn i laget. Han har spilt én hel kamp siden han kom til klubben. Ellers har han vært ubenyttet reserve seks ganger i serien og to i mesterligaen. Amir Rrahmani og Kim Min-jae var stopperpar i Milano.

Den gamle Haugesund- og Rosenborg-spilleren Christian Gytkjær ble matchvinner for Monzas da selveste Juventus ble slått 1-0.

Første gang

Gytkjær scoret 15 minutter før slutt. Det var klubbens første seier i Italias øverste divisjon noensinne etter opprykket sist sesong. Klubben, som er eid av tidligere statsminister Silvio Berlusconi, står med fire poeng etter sju kamper.

Danske Gytkjær spilte i Eliteserien mellom 2013 og 2017. Da var han innom både Haugesund og Rosenborg. Turen gikk videre til Tyskland og Polen før han var sterkt involvert i at Monza rykket opp.

Juventus er allerede sju poeng bak tetduoen Napoli og Atalanta, og presset øker på trener Massimiliano Allegri. De svart- og hvitstripete gikk på sitt første ligatap for sesongen, men har bare to seirer. En 8.-plass etter sju kamper og svake resultater i mesterligaen er fasit hittil i sesongen

Mourinho så rødt

Også Roma sliter. Trener José Mourinho ble sendt på tribunen med rødt kort da laget tapte 0-1 hjemme for Atalanta. Han gikk inn på banen for å protestere da Roma ikke fikk straffespark. Giorgio Scalvini ble matchvinner for gjestene fra Bergamo.

Udinese er ett poeng bak Napoli og Atalanta etter å ha vendt til 3-1-seier over Inter. Også Inter-trener Simone Inzaghi føler presset etter en skuffende sesongstart.