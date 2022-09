Real vant byderbyet – seks strake seirer

Real Madrid vant byderbyet over Atlético Madrid søndag. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

NTB

Real Madrid slo byrival Atlético Madrid 2-1 på bortebane søndag. Den regjerende seriemesteren topper La Liga med seks strake seirer i sesongåpningen.

Mål av Rodrygo og Federico Valverde sikret seieren i det spanske hovedstadsderbyet. Med sju minutter igjen reduserte Mario Hermoso da ballen traff ham i skulderen og gikk i mål etter et hjørnespark, men vertene greide ikke utligne. På overtid ble målscoreren dessuten utvist for to raske gule kort.

Atlético har vunnet bare én av de siste ti kampene mot Real. Den triumfen kom i mai. Før det hadde de ikke vunnet siden supercupfinalen i august 2018.

Real er uten poengtap og leder ligaen to poeng foran Barcelona. Atlético ligger på 7.-plass med ti poeng på seks kamper.

Før kampen sirkulerte det klipp i sosiale medier der Real Madrid-ving Vinicius Junior ble utsatt for rasisme. Ifølge nyhetsbyrået AFP sang en stor gruppe Atlético-supportere om at Vinicius var «en ape».

Bakgrunnen for hetsen er at fotballagent Pedro Bravo i helgen uttalte at Vinicius måtte «slutte å danse og leke apekatt» når han scoret. Vinicius fikk mye støtte i etterkant, og Bravo beklaget uttalelsen.

Etter Rodrygos scoring danset han og Vinicius sammen.