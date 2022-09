Celtic-rekke uten tap stoppet på 364 dager – dronningen hånet før avspark

Celtic-fansen viste fram et banner som hånet den britiske kongefamilien da avdøde dronning Elizabeth ble hyllet før avspark på St. Mirrens hjemmearena søndag. Foto: Steve Welsh / PA / AP / NTB

NTB

Celtic snublet og røk uventet 0-2 borte mot St. Mirren. Tittelholderen var én dag unna å gå et helt år uten nederlag i den skotske eliteserien.

Mark O'Hara og Jonah Ayunga scoret i hver sin omgang foran 6331 tilskuere i Paisley. Sjokkseieren stoppet Celtics ubeseirede rekke i ligaen på 39 kamper over en periode på 364 dager.

Det var St. Mirrens første hjemmetriumf mot Celtic siden 2010. Etter sju runder topper Celtic tabellen to poeng foran Rangers.

Før avspark ble hyllesten av avdøde dronning Elizabeth forstyrret av hånrop fra bortetribunen. Derfra kunne man høre Celtic-tilhengere skrike «if you hate the Royal Family, clap your hands» (hvis du hater kongefamilien, klapp i hendene).

Samme budskap ble også vist skriftlig på et medbrakt banner.

Før helgen åpnet Uefa sak mot Glasgow-klubben etter at Celtic-supportere hadde dratt fram et banner som hånet det britiske monarkiet under onsdagens mesterligakamp mot ukrainske Sjakhtar Donetsk i Polen.