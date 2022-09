Idrettsforbundet ber myndighetene om å inkludere gass i støtteordningen og forlenge perioden

Idrettspresident Berit Kjøll ber myndighetene om å inkludere gass i strømstøtteordningen og forlenge den økte kompensasjonsgraden fram til mars neste år. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Idrettsforbundet uttrykker i et brev til politiske myndigheter glede over at strømstøtten forbedres, men ber om at perioden forlenges og at gass inkluderes.