Serbia håper ungdommen kan redde stemningen mot Sverige

Slik blir det ikke på tribunene under nasjonsligakampen mellom Serbia og Sverige neste uke. Her fra en klubbkamp i Beograd sist helg. Foto: Darko Vojinovic, AP / NTB

NTB

Serbias fotballforbund appellerer til barn og unge for å få tribunestøtte i nasjonsligakampen mot Sverige neste uke.

Serbia får ikke ha «vanlige» tilskuere på hjemmekampen mot svenskene. Dette fordi serbiske fans brukte rasistiske tilrop under kamper tidligere i år.

Serbias landslag har ofte en fanatisk tilhengerskare på avgjørende hjemmelandskamper. Den kommer ikke inn på stadion denne gangen.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har åpnet for at barn og ungdom i alderen sju til 14 år kan følge oppgjøret fra tribunene i Beograd. Det serbiske fotballforbundet betaler reiseutgifter for tilskuere som kommer utenfra hovedstadsområdet.

VM-klare Serbia kan vinne puljen i nasjonsligaen, men ligger tre poeng bak Norge med to kamper igjen å spille.

Serbia kommer til Ullevaal stadion 27. september. Det kan bli en ren finalekamp om førsteplassen i puljen.

Sverige og Slovenia er uten mulighet til å vinne gruppen.