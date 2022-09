Vålerenga stenger hjemmebanen i vinter på grunn av strømprisen

Høye strømpriser gjør at Vålerenga Fotball AS stenger Intility Arena fra november til mars. Foto: Annika Byrde / NTB.

NTB

Vålerenga har ikke råd til å holde hjemmebanen Intility Arena åpen i vinter og stenger anlegget fra november til mars.

– Det er ikke nå vi har store kostnader på strøm, det er når undervarmen må fyres. Vi har bestemt oss for at banen må stenges når vi er ferdig med siste seriekamp i november. Og den åpner ikke før 1. mars, sier Rune Riberg, økonomisjef i Vålerenga Fotball AS. til VG

Riberg anslår at det ville påløpt strømkostnader på rundt tre millioner kroner per måned om anlegget skulle ha vært i normal i bruk i vinter. Selv med strømstøtte til våren hadde det ikke gått.

– Hvem skal mellomfinansiere? spør han.

Det ulike prisnivået på strøm i Norge slår svært ulikt ut for klubbene. I tillegg er det avgjørende om klubbene eier og drifter sine egne anlegg, eller om de spiller på baner og i haller som eies av kommunen.