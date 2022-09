Emiratene øyner bonanza under VM i Qatar

Det kan bli travelt på flyplassen i Dubai under VM i fotball. Mange hundre tusen mennesker vil «pendle» mellom Dubai og Qatar under mesterskapet. Foto: AP / Jon Gambrell / NTB.

NTB

De forente arabiske emirater (FAE) skal ikke spille i VM i nabostaten Qatar, men kan likevel bli en vinner.

Uten store, nye investeringer står FAE, og særlig emiratet Dubai, klare til å ta imot fotballfans som skal se VM, men som ikke får hotellovernatting der VM faktisk foregår.

Utover større kapasitet, vil mange vestlige fotballturister også la seg friste av bedre tilrettelegging, ikke minst større tilgjengelighet på alkohol og generelt lavere priser.

Lavprisselskapet Flydubai har satt over 30 tur/retur-flygninger fra Dubai til Qatars hovedstad Doha, som bare ligger én time unna.

Dubais råd for sportsaktiviteter anslår at rundt én million vil besøke emiratet under VM i Qatar, som åpner 20. november.