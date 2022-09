Tennis: Carlos Alcaraz tar av i sosiale medier

Carlos Alcaraz fikk pokalen og 26 millioner kroner for US Open-seieren, samt flere hundre tusen nye følgere i sosiale medier. Foto: AP / Yuki Iwamura / NTB.

NTB

Carlos Alcaraz US stiger som en rakett i sosiale medier etter seieren over Casper Ruud i US Open-finalen søndag.