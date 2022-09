Indias kaptein: – Vi håpet Ruud skulle vinne US Open og ikke stille opp her

NTB

Indias kaptein Rohit Rajpal spøkte med Casper Ruud før tennisduellen mellom Norge og India i Davis Cup på Lillehammer.

Casper Ruud tapte søndag finalen i US Open for Carlos Alcaraz.

– Vi håpet Ruud skulle vinne US Open og ikke stille opp her, sa han og lo under pressekonferansen i Håkons Hall på Lillehammer.

Rajpal sa at laget har en strategi før kampene som skal spilles, men ville ikke røpe hvem som skal spille hvilke kamper fredag.

Den indiske veteranen Rohan Bopanna (42) er skadd. Han er rangert som nummer 21 på verdensrankingen i double og er utvilsomt et stort tap før duellen mot Norge.

Ruud er på lag med Viktor Durasovic, Lukas Hellum Lilleengen, Herman Høyeraal og Simen Sunde Bratholm.

Hvis Norge slår India, blir det mulighet til å kvalifisere seg til det høyeste nivået neste år. Det omtales av mange som «tennis-VM». Nå er Norge på nivået under.

Kampene mot India spilles fredag og lørdag.