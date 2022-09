Idretten slår alarm om høye strømpriser: – Et forferdelig dilemma

NTB

Idrettspresident Berit Kjøll og andre idrettstopper varsler at dramatisk økte strømpriser kan få alvorlige konsekvenser de kommende ukene og månedene.

Bekymringsmeldingen fremkommer i en VG-kronikk onsdag. Den er signert Kjøll og lederne for de seks idrettskretsene som er hardest rammet av strømkrisen.

Flere klubber i Idretts-Norge har de siste dagene varslet at de økte kostnadene vil få konsekvenser i form av stengte haller og økte treningsavgifter inn mot vinteren. Tirsdag skrev NTB om Oslo-klubben KFUM som skrur opp prisen per spiller med 250 kroner i tiden som kommer.

Nå kommer også idrettstoppene kraftig på banen og ber politikerne forbedre støtteordningen som i dag foreligger for klubber og idrettslag.

Uaktuelt med lån

«Det er fryktelig vondt at noen lag ikke har annet valg enn å sende regningen til medlemmene som allerede sliter med høy inflasjon, økende matvarepriser og økende strømpriser», skriver Kjøll og kollegene i kronikken.

«Mammaer og papper der ute klarer ikke betale om medlemskapet blir for dyrt, og det ville gått hardt ut over de med dårligst råd», heter det videre.

Det påpekes også at det å ta opp ekstra lån ikke er aktuelt for mange aktører.

«Idretten står i et forferdelig dilemma: drastisk øke prisene, eller stenge ned for vinteren», skriver idrettstoppene.

Kjøll avviser kategorisk overfor VG at man nå krisemaksimerer for å tvinge politikerne på banen.

– Ingen lett situasjon

Dagens strømstøtteordning åpner for å dekke 80 prosent av utgiftene som overstiger 70 øre per kWt. Norges idrettsforbund har bedt om å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime (kWh).

Det avviser regjeringen.

– Dette er ingen lett situasjon – ikke for idretten, ikke for familier, ikke for næringsliv eller kultur. Vi må kutte strømforbruket, og jeg vet at klubbene gjør det de kan for å skjerme barn og unge, og det er jeg glad for. Frivilligheten og idretten har fått strømstøtte siden desember 2021. Det er ellers bare privatpersoner og deler av landbruket som har fått tilsvarende ordninger, skrev statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet i en epost til NTB tirsdag.