NTB

Antidoping Norge har innhentet vel 55.000 dopingprøver siden 2003. Totalt har dette ført til 223 dommer. – Positiv utvikling, sier Inggard Lereim.

Det kom fram under et seminar i Oslo onsdag. Tallene ble lagt fram av forskningssjef Fredrik Lauritzen i Antidoping Norge.

– Antallet positive prøver er lavere enn hva vi ville sett for ti år siden. Det er et tegn på at det hjelper å jobbe. Det er grunn til å være optimist etter de dataene vi har sett her i dag. Det er en positiv utvikling, sier Inggard Lereim til NTB.

Han har drevet med antidopingarbeid i Norge og resten av verden siden 1970-tallet.

– Et problem som overskygger mye av det vi har sett på seminaret i dag, er den idrettspolitiske og administrative uviljen internasjonalt til å gå raskt i gang med bedre testing når det foreligger verktøy til det. I Norge har vi hatt mye større velvilje enn i alle andre land jeg kjenner, sier Lereim.

Mer

Antidoping Norge fyller 20 år i juni 2023. Totalt har byrået hentet inn 50.881 prøver i løpet av 19 år. Det dreier seg i all hovedsak om norske utøvere, men også utenlandske idrettsfolk i konkurranser i Norge.

Dette har ført til 223 dopingdommer i perioden 2003 til 2022. 94 prosent av dommene kommer som følge av positive dopingtester.

Hele 96,4 prosent av dopingdommene er idømt menn.

26 prosent av de dømte kommer inn under betegnelsen nasjonal topputøver.

De såkalte meldepliktsutøverne (ypperste eliten) står for to prosent av dommene.

Lereim mener Antidoping Norge bør få en utvidet pengepott til rådighet i jakten på en renere idrett. – Jeg tror de trenger mer midler. Historisk sett synes jeg de har fått alt for lite i bevilgninger. Jeg skulle ønske at det var større rom i budsjettene, sier Lereim.