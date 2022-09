Klæbo har fortsatt smerter – håper å være skadefri i løpet av oktober

Soldier Hollow, USA 20220910. Johannes Høsflot Klæbo trener på høyder over 2 000 meter i Soldier Hollow i USA. Foto: Haakon Klæbo / NTB Les mer Lukk

NTB

To og en halv uke ut i høydesamlingen i Park City i USA føler Johannes Høsflot Klæbo (25) at det går riktig vei for ham, selv om han fortsatt ikke er skadefri.