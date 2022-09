VM-håpets «endeløse» sykdomsmareritt: – Nå har jeg hatt alt

NTB

Parautøver i langrenn Thomas Kaarbøl Oxaal fikk tilbakeslag på tilbakeslag i vår og sommer. Nå ser han framover mot et VM, som kan komme litt for fort for ham.

– For å oppsummere kjapt: Etter sesongen måtte jeg fjerne galleblæra, så fikk jeg korona, så måtte jeg trekke to tenner, deretter en liten forkjølelsesperiode, og så måtte jeg ta blindtarmen, sier Oxaal til NTB under et høydeopphold i italienske Livigno.

Det ene problemet har avløst det andre i en til sammen fire måneders lang periode fra april til juli for langrennsløperen fra Sauda.

– Hver ting isolert sett er jo overkommelig, men til sammen blir man litt «på hæla», sier Oxaal.

Han forteller at blindtarmoperasjonen på slutten av sykdomsrekken var verst.

– Den var litt seig å svelge.

Mangler trening

Nå har han fullført et treningsopphold i Nord-Italia på 1800 meters høyde og fått etterlengtet trening i banken. Målsettingen for 22-åringen med blant annet bronse fra Paralympics har vært å ta medalje i VM i Östersund i vinter.

– Jeg tør å holde litt i den tråden ennå. Målet er å være i slag til VM, selvfølgelig. Men jeg skulle helt klart sett at jeg hadde fått trent mer mengde og en lengre periode, sier Oxaal.

– Jeg tror ikke det kommer til å ryke av skiene før jul, men jeg skal gjøre mitt beste, smiler han.

Trener Magnus Evenby er imponert over Oxaals mentale styrke.

– Det er fascinerende at han klarer å holde motet så høyt oppe. Man blir litt utmattet når det kommer enda en ting på noe som allerede var utfordrende. Måten han tar det på og trener og bidrar i gruppa, står det stor respekt av, sier Evenby til NTB.

Oxaal er født sterkt svaksynt og mangler deler av netthinnen på begge øyne og har nedsatt synsfelt. Han går sammen med ledsager Geir Lervik. De to startet samarbeidet i sommer.

– Nå har jeg hatt alt

Lervik tror ikke at VM-sjansene har gått.

– Hvis ting fungerer fram mot det, kan det gå, men da skal ting klaffe, forteller Lervik.

Oxaal innrømmer at han har tvilt etter nedturene på rekke og rad, men at han er motivert. Paralympics i 2026 lyser i det fjerne som et langsiktig mål.

– I denne oppkjøringen ser vi også litt langsiktig, men det er jo et VM, og vi skal være på hugget da, sier han.

– Jeg håper jo at jeg er ferdig med det da. Nå har jeg hatt alt. Og så kommer pila til å peke riktig vei fra nå, smiler han.

VM starter 20. januar. Før den tid er det blant annet både verdenscup og norgescup på programmet for Oxaal.