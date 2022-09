Matip reddet Liverpool: – Var ikke trygg på at den var inne

NTB

Mohamed Salah stoppet måltørken i Champions League på vei mot 2-1-seier over Ajax. Kampen ble avgjort av Joel Matip helt mot slutten.

Salah hadde sju kamper på rad i mesterligaen uten fulltreffer før tirsdagens oppgjør. Etter 18 minutter utnyttet egypteren en passiv Daley Blind og scoret framspilt av Diogo Jota.

Liverpools forsvarsspill var skralt ved 1-1-utlikningen. Trent Alexander-Arnold fant seg nok en gang innblandet i forspillet til et baklengsmål. Mohammed Kudus' ustoppelige avslutning gikk inn via tverrliggeren helt borte i krysset bak keeper Alisson Becker.

Det ble lenge en ny frustrerende kveld for hjemmefansen. Matip reddet vertene med sitt mål etter 89 minutter. Han headet hardt på et hjørnespark fra Kostas Tsimikas. Ajax-kaptein Dusan Tadic nikket ut, men han sto inne i mål, og etter et par sekunder ble scoringen godkjent.

– Jeg var ikke sikker på at ballen var inne, men så så jeg på dommeren, og da kom følelsene, sa Matip til BT Sport.

I forkant av avgjørelsen misbrukte Liverpool et par gode muligheter, men Ajax var ikke ufarlig. Blind hadde en kjempesjanse tidligere i omgangen, men han headet rett utenfor fra fri posisjon.

Jevnt

Liverpool startet gruppespillet med 1-4-tap borte mot italienske Napoli. Innsatsen i den kampen betegnet manager Jürgen Klopp som «skrekkelig». Han gjorde flere bytter i startoppstillingen til oppgjøret mot Ajax.

– Alle forsto at vi måtte bruke et helt annet gir i dag, og guttene gjorde det. De spilte bra mot en vanskelig motstander, scoret det første målet og burde hatt flere, særlig på dødball, sa Jürgen Klopp til BT Sport.

– Ajax skapte ikke mye, men de utlignet på et utrolig skudd fra Kudus. Vi ble satt på prøve i dag, og etter utligningen slet vi litt. Seieren er bare første steg, men det var et viktig steg.

I samme gruppe får Rangers (Skottland) besøk av Napoli onsdag. Den kampen ble utsatt et døgn på grunn av dronning Elizabeths død.

Det ble avholdt 25 sekunders stillhet før avspark på Anfield, og det ble ikke avspilt noen mesterligahymne.

Lang pause

Liverpools Premier League-kamp mot Chelsea til helgen er utsatt. Dette gjør at Liverpool ikke skal i aksjon igjen før 1. oktober hjemme mot Brighton.

– Det er en merkelig lang pause, men vi forbereder oss på Brighton, sa Klopp.

Liverpool fortsetter mesterligaen med hjemme- og bortekamp mot Rangers de to første ukene i oktober.

Både Liverpool og Ajax står med tre poeng.

Amsterdam-klubben solgte spillere for cirka 2,6 milliarder kroner i løpet av det siste overgangsvinduet, men virker ikke mye svekket.