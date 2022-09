Effektive Bayern ødela Lewandowskis hjemkomst

NTB

Robert Lewandowski vendte tilbake til München i Barcelona-drakt og vasset i sjanser før pause, men det var Bayern som fant veien til nettmaskene og vant 2-0.

Superspissen har innledet tiden i Barcelona på samme måte som han herjet i Bayern-trøye, med seks mål på fem seriekamper og hattrick i mesterligaåpningen. Han kom til sjanse etter sjanse da Barcelona dominerte første omgang, men fikk ikke ballen forbi Manuel Neuer.

Det straffet seg da Bayern våknet til liv etter pause. I det 51. minutt tok Joshua Kimmich hjørnespark fra venstre. Ballen gikk over to gjestespillere ved nærmeste stolpe, og bak dem kom midtstopper Lucas Hernández susende på et helhjertet innløp. Umarkert stanget han ballen i mål.

Tre minutter senere bød Bayern München på tiki-taka da laget spilte seg ut bakfra og gjennom hele Barcelona-laget. En opplagt Jamal Musiala dyttet ballen fram til Leroy Sané, som skrudde på turboen, rykket fra Jules Koundé og lurte ballen forbi Marc-André ter Stegen med en følsom berøring.

– Effektiviteten gjorde utslaget i dag, sa Bayern-trener Julian Nagelsmann.

– For Lewy var det mange følelser, etter all suksessen han hadde her. Han hadde ikke marginene på sin side i avgjørende øyeblikk, og det var heldig for oss, sa Bayern-keeper Neuer til Amazon Prime.

– Vi hadde flaks da volleyskuddet hans gikk over, men vi var gode også defensivt i dag.

Bayern topper tabellen tre poeng foran Barcelona og et Inter-lag som vant 2-0 over Viktoria Plzen.

Knockoutslag

De raske målene var et knockoutslag for et Barcelona-lag som før pause var det klart beste laget. Pedri herjet med hjemmespillerne og skapte sjanser både for seg selv og lagkamerater, særlig Lewandowski.

Neuer måtte redde alene med Pedri før det var spilt ti minutter. Så kom to store Lewandowski-sjanser. Først ble han spilt gjennom av Pedri, men skjøt over med volleyen Neuer nevnte. Så fikk den polske spissen sjansen ved lengste stolpe på innlegg fra Marcos Alonso, men Neuer gjorde seg stor og reddet.

Noussair Mazraoui, som kom inn for en skadd Benjamin Pavard etter halvspilt omgang, blokkerte en ny Lewandowski-sjanse rett før pause, og Bayern var heldig som ikke fikk straffespark mot seg da Alphonso Davies felte Ousmane Dembélé.

Bayerns største mulighet i omgangen kom da Musiala fant Thomas Müller i boksen, men Sadio Mané gikk i veien og blokkerte skuddet.

Pedri skapte en ny sjanse for Raphinha rett etter avspark i den andre omgangen, men så var det Bayerns tur.

Barcelona jaget en vei inn i kampen igjen etter de to raske baklengsmålene. Pedri så ut til å ha funnet den da han i det 63. minutt danset gjennom hjemmeforsvaret med hjelp av veggspill med Lewandowski, men avslutningen alene med Neuer gikk i stolpen og ut.

– Tapet var et steg tilbake, men vi henger fortsatt med. Jeg synes vi var gode nok til å vinne i dag, men vi må lære av feilene vi gjorde ved målene, sa Barcelona-trener Xavi.

Ni mål mot samme klubb

Edin Dzeko fortsetter å herje med Viktoria Plzen. Tirsdag bidro han med mål og assist da Inter knuste den tsjekkiske klubbens stolte hjemmestatistikk. Dzeko er oppe i ni europacupscoringer mot Viktoria.

Tidligere har han gjort hattrick mot klubben for Roma både i mesterligaen og europaligaen, og han har to ganger scoret for Manchester City mot Viktoria i mesterligaen.

Viktoria Plzen hadde vunnet sine siste åtte hjemmekamper i europacupene og var ubeseiret i 11 hjemmekamper (10-1-0). Inter dominerte likevel fullstendig og var oppe i over 80 prosent ballbesittelse da Dzeko avsluttet en fin opprulling med ledermålet i det 20. minutt.

Jindrich Stanek i Viktoria-målet hadde fine redninger på forsøk fra Dzeko, Gosens og Milan Skriniar, men da Pavel Bucha etter en time taklet med strakt bein rett på leggen til Nicolò Barella og ble utvist, ble det for vanskelig.

Dzeko spilte fram Denzel Dumfries med en pen pasning mellom beina på Lukas Kalvach, og nederlenderen doblet ledelsen i det 70. minutt.

Inter reiste seg etter 0-2 hjemme for Bayern München, mens Viktoria fikk en ny smell etter 1-5 i Barcelona.