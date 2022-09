Bjervigs stilling i skiforbundet splittes – søker etter fagsjef

Langrennssjef Espen Bjervig under et høydeopphold i Livigno sist uke. Foto: Heiko Junge / NTB.

NTB

Norges Skiforbund oppretter en stilling som fagsjef toppidrett i langrenn. De har satt søknadsfristen til 26. september.

Stillingsannonsen ligger ute på Finn.no.

– Ja, jeg kan bekrefte at det kommer en stilling som heter fagsjef toppidrett, sier landslagskoordinator Ulf Morten Aune til VG.

Aune bekrefter at Espen Bjervig fortsatt skal være øverste sjef. Bjervig blir administrativ leder, mens den nye fagsjef får det sportslige ansvaret.

Bjervig har i intervjuer gitt uttrykk for at hans jobb til tider har vært omfattende for én person.

I stillingsannonsen heter det at den nyopprettede stillingen som fagsjef vil ha det overordnede ansvaret for hele landslagsvirksomheten.

Den nye fagsjefen skal rapportere til langrennssjefen.