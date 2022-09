Brann-veteran enig om ny kontrakt

NTB

Forsvarsspiller Ruben Kristiansen (34) tar et nytt år i Brann og Bergen. Ifølge ham selv er det kun signaturen som gjenstår før han er klar for eliteseriespill.

– Det ser sånn ut. Det er jeg veldig glad for, sier Kristiansen til Bergensavisen.

Brann sørget for målfest med 7-0-seier over Grorud mandag. På vei mot opprykket har Kristiansen startet samtlige 24 kamper.

Kristiansens nye kontrakt strekker seg ut 2023-sesongen. Forsvareren røper at han ønsket seg to år.

– Jeg har prøvd å få to år, for jeg vil ha en linje der jeg vet hvor jeg er de neste årene. Jeg har prøvd å si fra om det, og Brann har sagt fra om hva de tenker. Jeg begynner å bli en gammel mann på fotballbanen, så jeg har full forståelse for det, og så har vi blitt enige.

Det er Kristiansens andre opprykk i Brann-drakten. Han kom til klubben i 2015.

– Han er en flott fyr som elsker å vinne fotballkamper. Han har mye å tilføre laget videre, sier Brann-trener Eirik Horneland.