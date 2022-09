Tufte gjør «comeback» med oppvisningsløp i ro-VM

Olaf Tufte etter å ha misset en finaleplass idet som var hans foreløpig siste løp. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Olaf Tufte (46) børster støv av årene og skal delta i et oppvisningsløp for å hedre sin tidligere tsjekkiske kollega Ondrej Synek under VM senere i september.