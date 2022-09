Ruuds motstander med brutal vei mot finalen

Carlos Alcaraz ligger utkjørt etter semifinalen i US Open.

NTB

Casper Ruud har cirka to timer mindre kamptid i kroppen enn US Open-finalemotstander Carlos Alcaraz før kveldens tennisfinale.

Ruud er oppe i til sammen vel 18 timer på sine seks kamper i turneringen. Alcaraz står med vel 20.

Spanjolen spilte hele 5.15 timer i kvartfinalen og 4.19 i semifinalen. Det er vesentlig mer enn Ruud var gjennom i sine to siste kamper.

Alcaraz var også i aksjon til langt på natt i sin semifinale og får noe mindre hviletid enn Ruud. Belastningen kan bli en faktor om finalen drar ut i spilletid. Flere tenniseksperter ser for seg en finale over fem sett og kanskje godt over fire timers spill.