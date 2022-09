Swiatek vant over Jabeur i US Open

Iga Swiatek fra Polen med trofeet fra US Open etter å ha beseiret Ons Jabeur fra Tunisia i finalen. Foto: Matt Rourke / AP / NTB

NTB

Kvinnenes verdensener, polske Iga Swiatek, vant lørdag finalen i US Open over tunisiske Ons Jabeur.

Swiatek vant med settsifrene 6-2 og 7-5 (5) på Arthur Ashe-stadion i New York. Det er første gang hun vinner US Open, og drt er den tredje Grand Slam.tittelen hennes.

21-åringen fra Polen vant French Open i juni for andre gang. Med US Open er hun første kvinne til å ta to Grand Slam-titler i en sesong siden Angelique Kerber i 2016.

28 år gamle Jabeur er første kvinne fra Afrika og den første arabiske kvinnen som har nådd en Grand Slam-finale. Hun var også i finalen på Wimbledon i juli og blir mandag opprangert til nummer to på verdensrankingen.