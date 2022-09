Hoveddommer om sjakkstriden: – Ingen indikasjoner på juks

NTB

Hoveddommeren i sjakkturneringen Sinquefield Cup sier det ikke er avdekket noe som kan tyde på at det har foregått juks under årets turnering.

Diskusjonene om mulig juks har gått i sjakkmiljøet etter at Magnus Carlsen brått og uventet trakk seg fra turneringen etter å ha tapt for den amerikanske tenåringen Hans Niemann.

Carlsens forklarte aldri årsaken til beslutningen. I stedet la han ut en kryptisk melding på Twitter med en video der fotballmanageren José Mourinho i et intervju sier: «Hvis jeg sier noe, er jeg i trøbbel». Flere tolket det som anklager om juks.

Niemann har blankt avfeid å ha brukt ulovlige midler mot Carlsen, men har erkjent å ha jukset på nettstedet Chess.com da han var 12 og 16 år. Det har han tidligere vært utestengt for.

Lørdag kveld rykket hoveddommeren under Sinquefield Cup, Chris Bird, ut med en uttalelse på Twitter i sakens anledning.

Ikke kjent med juks

«Som et svar på ryktene som har sirkulert i sjakkverdenen den siste tiden, kan jeg bekrefte at vi i øyeblikket ikke har noen indikasjoner på at noen spillere har spilt på urettferdig vis i Sinquefield Cup 2022. Det inkluderer alle rundene som er spilt til dagens dato», heter det der.

I uttalelsen heter det videre at arrangørene i amerikanske St. Louis har stått ansvarlig for Grand Chess Tour-turneringer i mange år med de samme strenge tiltakene som skal forhindre juks.

Hoveddommer Bird hevder at arrangøren ikke er kjent med noen form for juks under sine turneringer.

Tiltakene som er på plass i St. Louis innebærer blant annet at spillerne må gjennom metaldetektorer foran hvert parti og enkelte ganger også i etterkant. Det heter også at spillerne observeres tett, og at det gjennomføres analyser for å garantere fair play.

Ekstra tiltak

Bird opplyser videre at han i samråd med Grand Chess Tour-sjefdommer David Sedgwick innførte ekstra tiltak etter de tre første rundene i årets turnering. Disse innebar blant annet at spillerne ble sjekket med RF-skannere.

I tillegg ble det lagt inn en 15 minutters forsinkelse på sendingene fra turneringen.

Magnus Carlsen har ikke uttalt seg siden han overraskende trakk seg. Flere ber nordmannen bryte tausheten, blant dem sjakklegenden Garry Kasparov.

– Jeg skal ikke gå inn i de stygge antydningene, men jeg merket meg det vi vet i øyeblikket. Verdensmester Magnus Carlsen trakk seg fra en av verdens største turneringer i St. Louis, noe som ikke har skjedd de siste 50 årene. En forklaring kreves, skrev han nylig på Twitter.