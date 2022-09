IOC publiserte ny strategi rundt menneskerettigheter

NTB

Den internasjonale olympiske komité har godkjent sin nye strategi som skal benyttes til å sørge for at hensynet til menneskerettighetene ivaretas.

Strategien, som det har tatt flere år å arbeide fram, legges fram kun måneder etter at Beijing-OL skapte diskusjon rundt hvordan idretten skal håndtere et arrangørlands påståtte brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Det 50 sider lange dokumentet er utarbeidet med utgangspunktet i FNs prinsipper. Det kommer også få dager etter at FNs avtroppende sjef for menneskerettigheter Michelle Bachelet offentliggjorde en rapport som hevdet at Kinas behandling av uigurene og andre etniske grupper kan være en forbrytelse mot menneskeheten.

Bachelet forgjenger, Prince Zeid Ra’ad Al Hussein av Jordan, kom for to år siden med en rapport med anbefalinger som også har vært tatt med i arbeidet med IOCs nye strategiske dokument.

«Rammeverket vil på fundamentalt vis forme arbeidspraksisen til IOC, De olympiske leker og den olympiske bevegelsen, og sikre at menneskerettighetene blir respektert innenfor deres respektive ansvarsområder», heter det fra IOC fredag.

I forkant av Beijing-OL i Beijing insisterte president Thomas Bach på at IOC er et idrettsorgan og ikke en «verdensregjering». Det var da rettet kritikk mot den olympiske organisasjonen, for at den ikke hadde langt press på Kina blant annet rundt uigurenes situasjon samt saken rundt tennisspilleren Peng Shuai.

Fredag nektet Bach å spekulere da han ble spurt om hvilken innvirkning den nye strategien rundt menneskerettigheter kunne ha i prosessen med å velge verter for OL i 2034 eller senere.

Idrettsmyndigheter i Saudi-Arabia har sagt at et OL-arrangement er et «mål» for landet.

– Hvilke land snakker vi om da? Hvordan vil forholdene være i disse landene da? Dette er bare spekulasjoner, så vi kan ikke gå inn i dette, sa Bach.