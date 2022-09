To norske sandvolleyballpar videre i King of the Court

Andes Mol og Christian Sørum med bronsemedaljene etter EM i München. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Anders Mol/Christian Sørum og Mathias Berntsen/Hendrik Mol er begge klare for fredagens kvartfinaler i King of the Court-turneringen i sandvolleball i Utrecht.