Sondre Guttormsen tangerte norsk rekord med 5,86

NTB

Sondre Guttormsen tangerte norgesrekorden med 5,86 og ble nummer to i Diamond League-finalen i stav. Han ble kun slått av suverene Armand Duplantis.

Guttormsen hadde riv på alle høydene han prøvde seg på i Zürich, men han lyktes da det gjaldt som mest. Han gikk over 5,42 i annet forsøk og 5,62 i tredje. Så rev han en gang på 5,72 og 5,81, men begge ganger gikk han over i neste forsøk.

5,86 greide han i tredje og siste forsøk, og dermed hadde han forbedret sin personlige rekord med fem centimeter. Det er tangering av Pål Haugen Lillefosses norske rekord.

– Jeg er utrolig fornøyd. Jeg har visst at noe har ligget på lur en stund, men var veldig usikker på om jeg kom til å få det ut. I dag stemte det både fysisk og psykisk i en veldig viktig konkurranse. Det er sykt kult, sa Guttormsen til NRK.

Han var den eneste som hoppet på 5,86. Christopher Nilsen fra USA og Renaud Lavillenie fra Frankrike sto i likhet med Duplantis over den høyden etter å ha greid 5,81.

I boks

– Siden de andre sto over så tenkte jeg at nå er jeg faktisk i teten. Jeg regnet med at Mondo (Duplantis) skulle hoppe høyere, men visste at jeg hadde en sjanse på 2.-plassen, sa Guttormsen.

Både Nilsen og Lavillenie rev tre ganger på 5,91, og dermed var den plasseringen i boks for nordmannen.

Duplantis var som ventet for god. Svensken hoppet bare tre ganger før han var vinner av finalen. Han gikk over 5,62, 5,81 og 5,91 i første forsøk.

Han fikk sitt første riv da han prøvde seg på 6,07, men han gikk over i neste forsøk. Så ga han seg.

Glad det er over

Guttormsen er ikke lei for at sesongen er over.

– Før konkurransen gledet jeg med til å hoppe, men også til å bli ferdig med sesongen. Jeg var avslappet under oppvarmingen og gikk ut for å ha det gøy. Dette ble en veldig bra slutt, sa han til NRK.

Han tangerte norgesrekorden til Lillefosse i siste mulighet.

– Det var greit at vi endte med å dele rekorden etter denne sesongen, så får vi kjempe vider neste år, sa han.