Richarlisons måldobbel sikret seier mot Marseille

Richarlison feiret vilt etter å ha sendt Tottenham i ledelsen mot Marseille. Foto: Ian Walton/AP Photo/NTB. Les mer Lukk

NTB

Marseille fikk det tøft etter at Chancel Mbemba pådro seg rødt kort. Richarlison scoret to raske mål og sikret 2-0 seier for Tottenham i mesterligaen.