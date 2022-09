Liverpool ble rundspilt i Italia: – Vi var ikke i nærheten

NTB

Liverpool ble fullstendig utklasset av Napoli i mesterligaåpningen. Hjemmelaget herjet med Jürgen Klopps menn på vei mot en svært fortjent 4-1-seier.

Liverpool hadde tapt bare en av sine 17 foregående gruppekamper i mesterligaen, men ble avkledd før pause av et sprudlende opplagt hjemmelag.

– Napoli spilte godt, det gjorde ikke vi. Vi serverte dem noen av målene på et fat. VI var ikke kompakte verken defensivt eller offensivt, og vi var egentlig aldri med i kampen. Det er tøft å svelge, men jeg må bare gjøre det, sa Klopp til BT Sport.

– Og så må jeg finne ut hvorfor det skjedde. Vi møter Wolves om tre dager, og de ler nok fortsatt om de så kampen.

Piotr Zielinski (2), André-Frank Zambo Anguissa og innbytter Giovanni Simeone scoret målene, men det kunne vært mange flere. Napoli-spissen Victor Osimhen herjet med gjestene inntil han måtte ut med en strekk før pause. Han hadde både stolpetreff og straffemiss, og skapte enorme sjanser for andre.

Luis Diaz scoret Liverpools trøstemål tidlig i 2. omgang. Da hadde Zielinski nettopp lagt på til 4-0.

Forferdelig

Midtstopper Joe Gomez hadde en forferdelig første omgang. Han ble brukt som rundingsbøye av Napoli-spillere ved flere anledninger.

James Milner og Virgil van Dijk forårsaket hvert sitt straffespark og fikk begge gult kort. Lagkaptein Milner levde veldig farlig etterpå med noen tøffe taklinger, inntil han ble byttet ut.

Mot slutten nøyde Napoli seg med å kontrollere inn en trygg seier. Leo Østigård, som var ubenyttet reserve, kunne feire med sine klubbkamerater.

– Vi fortjente dette tapet. Mot et slik lag må man være kompakt, men vi var helt åpne. De var milevis bedre enn oss. Det føltes som om de hadde en mann ekstra. Vi må våkne opp, for vi kan ikke prestere som dette, sa venstreback Andy Robertson til BT Sport.

– Det var en nesten perfekt kamp, sa Zielinski, som ble kåret til kampens spiller.

I samme gruppe vant Ajax tidligere 4-0 over Rangers og topper dermed tabellen.

Sjokkbehandling

Napoli ga Liverpool sjokkbehandling fra start. Etter bare noen sekunder jaget Osimhen en bakromspasning fra kaptein Giovanni Di Lorenzo og rundet Alisson Becker, men kom i ubalanse og skjøt i utsiden av stolpen.

Bare tre minutter senere var Liverpool-forsvaret på hæla igjen. Zielinski skjøt fra god posisjon, og Milner blokkerte ballen med en hånd som var godt ut fra kroppen. Zielinski satte selv straffesparket i mål.

Etter et kvarter var Osimhen gjennom igjen. Virgil van Dijk prøvde å takle ham, men kom for sent og satte knottene rett på foten hans. Dommeren så det ikke, men spissen vred seg i smerte, og etter et besøk ved VAR-monitoren ble det straffe. Osimhen tok den selv, men Alisson kastet seg rett vei og reddet.

I det 28. minutt stjal Osimhen ballen fra Gomez og stormet alene mot mål. Uegoistisk sentret han til bedre plasserte Kvicha Kvaratskhelia, som skulle bredside ballen i tomt mål. Van Dijk kastet seg fram og klarerte.

Det utsatte bare Napoli-jubelen et par minutter. Gomez gjorde en ny grov feil, og Anguissa scoret alene med Alisson etter pent veggspill med Zielinski.

Klart svar

Napoli-tilhengerne rynket pannen da Osimhen måtte ut med strekk, men Simeone satte 3-0 i tomt mål rett før pause. Anguissa satte i gang angrepet med en flott piruett. Kvaratskhelia raidet til dødlinja, rundlurte Gomez og serverte innbytteren åpent mål.

Fra benken fikk Napoli-reserve Leo Østigård se en uvirkelig god omgang av hjemmelaget. Klopp husker neppe en dårligere omgang av sitt Liverpool-lag.

– Med Alisson i mål må du være veldig dårlig for å slippe inn tre mål på en omgang, sa tyskeren.

Joel Matip kom inn for Gomez ved pause og satte umiddelbart Napoli-keeper Alex Meret på prøve med en nikk etter corner, men så sviktet det bakover igjen hos Liverpool, og Zielinski fikk to sjanser alene med Alisson. Han vippet returen i mål til 4-0.

Diaz svarte med et godt plassert skudd fra distanse, men det var ingen vei inn i kampen for Liverpool selv om colombianeren var et lyspunkt hos gjestene og var nær å redusere igjen.

Ajax-fest

Napoli var ikke alene om å imponere i gruppe A. Mange trodde at Ajax var ribbet etter tapet av trener Erik ten Hag og en rekke stjernespillere, men laget utklasset Rangers og kunne godt ha vunnet mer enn 4-0.

Rangers sto imot i et drøyt kvarter, men så nikket Edson Álvares inn ledermålet på et hjørnespark fra Steven Berghuis. Rangers-stopper James Sands sto med beina på bakken og så på.

Ajax virvlet fram sjanse etter sjanse, men måtte vente til det 32. minutt på neste mål. Det kom med hjelp fra Sands. Berghuis prøvde et innlegg, og i forsøket på å klarere styrte amerikaneren ballen i eget mål.

Rett etter viste Mohammed Kudus klasse da han fikk ballen på kant, rundet Rangers-kaptein James Tavernier og satte fart inn i feltet. Med en lekker avslutning sendte han ballen stolpe-inn i lengste hjørne.

Ajax tok foten av gassen etter pause, men Steven Bergwijn scoret 4-0-målet i det 80. minutt etter en gave fra Rangers-forsvaret. Sands spilte en vanskelig pasning til innbytter Ryan Jack, som sendte ballen mot eget mål som en løpeball til Bergwijn. Kantspilleren tok løpet og pådro seg krampe. I stedet for å feire scoringen måtte han få hjelp av Kenneth Taylor til å tøye.

Rangers fikk sitt annet strake 0-4-tap etter smellen i Old Firm-oppgjøret mot Celtic sist helg.