Ellevilt overtidsdrama i Madrid – Griezmann avgjorde i 101. minutt

NTB

Atlético Madrid halte i land seieren mot Porto etter et ellevilt overtidsdrama i mesterligaen. Antoine Griezmann gjorde 2-1 ti minutter på overtid.

Anført av tidligere Real Madrid-stopper Pepe holdt Porto nullen i 90 minutter på Atléticos storstue. Så begynte ting å skje.

Mario Hermoso prøvde seg i det første av de ni tilleggsminuttene med et skudd. Ballen sneiet João Mario og gikk i en bue over Porto-keeper Diogo Costa, og vertene ledet 1-0.

Alle trodde det var vinnermålet, men Porto slo tilbake. I det 96. minutt fikk gjestene straffespark etter at målscorer Hermoso handset. Jan Oblak fikk hånden på straffesparket fra Mateus Uribe, men ballen gikk i mål, og Porto jublet for det de trodde var ett poeng.

Jubelscener

Griezmann ville det annerledes, og rett før den siste fløyta satte han inn vinnermålet. Thomas Lemar, som i likhet med Griezmann var innbytter, to hjørnespark. Axel Witsel stusset ballen videre, og ved lengste stolpe nikket den franske verdensmesteren i mål.

Det førte til elleville jubelscener, mens Porto-spillerne sjokkert gikk av banen som tapere.

– Det er hyggelig å bli matchvinner, men det viktigste var de tre poengene. Her på Metropolitano vet vi fra tidligere at alt kan skje helt til siste sekund, sa Griezmann til Movistar.

Alle målene ble scoret i tillagt tid, men allerede i slutten av ordinær spilletid begynte det å rakne for Porto. Først måtte gode Otávia ut på båre etter et stygt sammenstøt på banen. I det 81. minutt ble Mehdi Taremi utvist for to gule kort.

Keepertabbe avgjorde

Leverkusens finske keeper Lukas Hradecky ga Brugge seieren gruppas andre kamp. Abakar Sylla ble kreditert vinnermålet.

Sylla nikket hardt ved nærmeste stolpe på hjørnespark fra forsvarskollega Andreas Skov Olsen, men ballen gikk rett på Hradecky. Problemet var at keeperen snublet inn i målet og tok med seg ballen.

– Å score i min første mesterligakamp fra stopperplass er et øyeblikk jeg aldri vil glemme, sa matchvinner Sylla.

Tross Leverkusen-press ble det kampens eneste mål i Belgia. Norske Antonio Nusa var ubenyttet reserve for vinnerlaget.