Klart for sesongstart i kvinnefotballfeberens England: – Blir en drøm

NTB

Interessen for kvinnefotball har eksplodert i England med sommerens EM-triumf. Norges englandsproffer gleder seg til helgens seriestart i superligaen.

– Det blir en drøm, på den store stadion med mye folk, knallharde dueller og masse lyd. Jeg gleder meg bare helt ekstremt, sier Celin Bizet Ildhusøy til NTB.

Hun har byttet ut Paris Saint-Germain med Tottenham og blir dermed involvert når den aller første kampen i den nye sesongen spilles lørdag. Manchester United er motstander, og kampen spilles på Tottenham Hotspur Stadium.

Det er en av tre kamper i helgens åpningsrunde som spilles på Premier League-arenaer. Chelsea tar imot West Ham til byderby på Stamford Bridge, mens Brighton møter Aston Villa i sin storstue.

– Det blir rått å få spille på Stamford Bridge igjen. Det er kult at vi er tilbake der, sier Guro Reiten.

Hun var direkte involvert i fire av fem norske scoringer mot Albania tirsdag, men var samtidig litt irritert over at det ikke ble scoring. Hun hadde skudd både i tverrligger og stolpe.

– Det var ikke helt min dag på scoringsfronten. Jeg har fått beskjed om å skyte litt mer. Jeg har jo en helt OK fot, men den var ikke helt fininnstilt i dag, sa hun til NTB etter kampen.

Justering

– Det ristet for så vidt greit i stolpen etter det skuddet i 2. omgang. Det er noen dager igjen til serieåpningen, så jeg regner med at det bare er å stille inn siktet litt bedre.

Sammen med Maren Mjelde gleder hun seg til søndagens derby.

– Jeg ser veldig fram mot det. Det blir en spennende sesong, og for min egen del er det kjekt å være klar igjen og få være med fra sesongstart. Jeg gleder meg enormt mye, sier Mjelde.

Elisabeth Terland er en annen landslagsspiller som kan få spille på en Premier League-arena. Hun signerte i sommer for Brighton, etter at hun sammen med landslaget trente på klubbens anlegg under hele EM. Hun håper nok på bedre minner enn fra de to kampene Norge spilte på Brightons arena i det sluttspillet. Hun fikk noen minutter som innbytter i 0-8-smellen mot England og var ubenyttet reserve da Norge røk ut med tap for Østerrike samme sted.

Mot rekord

Søndag kan det også bli duell mellom de norske landslagsstjernene i Manchester City og Arsenal. Ikke Haaland mot Ødegaard, men Blakstad mot Maanum.

Arsenal har allerede solgt nesten 40.000 billetter til derbyet mot Tottenham i klubbens storstue 24. september, og da ligger det an til ny tilskuerrekord for engelsk superliga.

– Det er utrolig kult med så mange solgte billetter. Men først er det seriestarten til helgen, og jeg gleder meg, sier Frida Maanum.

Ildhusøy har også begynt å glede seg til nabooppgjøret om drøyt to uker.

– Det er veldig mye å se fram til. Jeg håper at vi allerede i helgen får føle litt av det jeg følte fra publikum i EM, der fansen var helt perfekt, sier hun.