Reiten om hattrick-Haug: – Hun har x-faktor

NTB

Lagvenninnene hyllet Sophie Román Haug (23) etter at hun i sin første landskamp fra start scoret tre mål og leverte en assist.

– Det er ganske rått å komme og gjøre det. Hun har en x-faktor i boksspillet sitt, og en motstander som den vi hadde i dag var midt i blinken for henne, sa Guro Reiten om Roma-spilleren etter 5-0-seieren over Albania.

– Hun er ekstrem inne i boksen, og i dag var det mange innlegg. Det var gøy å se på, sa Celin Bizet Ildhusøy.

Etter planen skulle Ildhusøy avløse Haug ved pause, men hun forstår at det ikke ble slik.

– Det hadde vel litt med kampens miljø å gjøre. Det var ikke lett å ta henne ut.

Monstersnitt

Haug hadde bare tre korte innhopp på landslaget før hun fikk oppgaven med å vikariere for en skadd Ada Hegerberg: Et kvarter mot Danmark rett før EM, snaut ti minutter mot Østerrike i siste EM-kamp og fem minutter da VM-billetten ble sikret i Belgia. Selv ikke om vi legger til tilleggstid blir det i nærheten av en omgang.

Etter tirsdagens kamp er hun altså oppe i et snitt på mer enn ett mål per omgang i landslaget.

– Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan der inne. Det kom mange gode innlegg, og da handlet det om å være på rett plass og få ballen inn, sa Haug til NTB.

– Hun er en boksspiller, ingen tvil om det. Hun har timingen og alt som skal til, sa landslagssjef Hege Riise om spissen hun kjenner godt fra tiden sammen i LSK.

Haug gjorde 1-0 med hodet på innlegg fra Reiten, 2-0 med venstrefoten på stolperetur etter at Ingrid Syrstad Engen avsluttet med hodet på Reitens hjørnespark. Så nikket hun Reitens frisparkserve til Maren Mjelde, som alene i målgården kunne gjøre sin 20. landslagsscoring, men den første på fire og et halvt år. Den forrige var mot Kina i Algarve Cup i 2018.

Ventet lenge

– Jeg har ventet lenge på den. Det 19-tallet har irritert meg voldsomt. Det var godt å få den, og så var det veldig kjekt med Sophie som bidro med tre mål og en assist, sa Mjelde.

Maanum og debutant Marit Bratberg Lund satte opp Haug for hodestøtet som fullførte hennes hattrick.

Mens Norge fikk tre mål fra spissen, ble det også to mål fra stopperplass tirsdag. 355 dager etter at debutant og midtstopper Guro Bergsvand scoret Norges første mål i VM-kvalifiseringen sto debutant og midtstopper Sara Hørte for det 47. og siste. Målfangsten er ny rekord for Norges kvinnelandslag i en kvalifisering, uansett om det er til EM eller VM. Ikke verst for et lag som nå har kvalifisert seg til 21 EM- og VM-sluttspill på rad.

– Gøy at Sara scoret. Det finnes ingen bedre måte å debutere, sa Mjelde om spilleren som avløste henne i midtforsvaret.

Kapteinsbindet overlot Mjelde til Guro Reiten.

– Assisterende vikar, fikk jeg høre, sa Reiten om å ha kapteinsrollen i landslaget for første gang.

Men i likhet med Haug løste hun vikaroppdraget ypperlig.