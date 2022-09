Klubben bekrefter: Mathias Normann klar for russiske Dinamo Moskva

NTB

Mathias Normann lånes ut fra Rostov til Dinamo Moskva internt i russisk toppfotball. Landslagsspillerens overgang er svært omstridt.

Lørdag avslørte Normann i et intervju med TV 2 at et utlån til en russisk klubb var nær forestående.

– Det er ganske enkelt. Per dags dato er det den beste sportslige muligheten jeg har. Da endte vi opp med det, sa Normann.

Nå er han klar for Dinamo Moskva, bekrefter klubben i en uttalelse.

Her hjemme vekker overgangen reaksjoner. Landslagssjef Ståle Solbakken og fotballpresident Lise Klaveness omtalte den tidlig for å være kontroversiell. Mandag kveld hadde de kommet fram til at Normann ikke er aktuell for landskamper så lenge han spiller i Russland.

– Er det én ting jeg har lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball. Jeg skal dit for å spille fotball og er happy med det, sa Normann til TV 2.

Sist sesong tilbrakte han i Norwich i Premier League. Der ble det nedrykk, og oppholdet i England ble ikke forlenget.

Normann har vært under kontrakt med russiske Rostov siden januar 2019.