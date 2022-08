Utålmodig Wada presser på for å få avklaring fra Antidoping Norge

NTB

Det internasjonale antidopingbyrået (Wada) vil ha en «umiddelbar» løsning på Norges mangelfulle adgang til å dopingteste unge idrettsutøvere.

Det er en særnorsk lovtolkning som har stoppet Antidoping Norge fra å teste mindreårige uten foreldrenes samtykke. Slik har det vært i flere år.

Dette har Wada reagert kraftig på.

– Etter at Wada ble gjort kjent med denne saken, har vi søkt tydeliggjøringer fra Antidoping Norge. Vi har også bedt dem om å løse denne saken umiddelbart. Wada kommer til å følge opp overfor Antidoping Norge for å forsikre oss om at det skjer, skriver kommunikasjonssjef James Fitzgerald i en epost til NTB tirsdag.

Torsdag skal Norges idrettsforbund, Antidoping Norge og Kulturdepartementet møtes for å finne en løsning på antidopingproblemet for utøvere mellom 15 og 18 år.

Dersom Norge ikke får på plass et regelverk som harmoniserer med Wadas , kan det føre til at norsk idrett anses for ikke å være i takt med regelverket til Det internasjonale antidopingbyrået. Konsekvensen av det kan bli at norske utøvere ikke får delta i internasjonale mesterskap.

Samtidig kan Norge fratas muligheten til å påta seg arrangøransvar av internasjonale konkurranser.