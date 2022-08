Berg slutter som generalsekretær i skiforbundet – har fått sluttavtale

NTB

Ingvild Bretten gir seg som generalsekretær i Norges Skiforbund. Hun er enig med sin arbeidsgiver om en sluttavtale.

Skiforbundet opplyser om situasjonen i en pressemelding tirsdag.

Berg har vært ansatt i forbundet i 17 år, de siste fire som generalsekretær. Hun fratrer stillingen 1. november.

– Jeg har vært ansatt i Skiforbundet i 17 år, de siste fire årene som generalsekretær, og er stolt og glad for kunne overlevere et forbund med en svært solid økonomisk plattform, sier Berg i en uttalelse.

– Gjennom dette har forbundet under min ledelse iverksatt satsinger på flere viktige områder for å kunne utvikle norsk skiidrett på en best mulig måte i årene framover. Jeg ser nå fram til å kunne ta fatt på nye og spennende oppgaver, fortsetter hun.

Skipresident Tove Moe Dyrhaug takker Berg for innsatsen.

– Ingvild har stor arbeidskapasitet, bred kompetanse og lang erfaring. Hun har gitt verdifulle bidrag til utviklingen av forbundet, sier skipresidenten som samtidig ønsker Ingvild alt godt videre, sier hun.

I tirsdagens pressemelding heter det at det ikke vil bli gitt ytterligere informasjon om innholdet i beslutningen rundt Bretten Berg.

Den avtroppende generalsekretærer har måttet håndtere flere krevende saker de siste årene. Den offentlige konflikten med hoppernes landslagssjef Clas Brede Bråthen er blant disse.

Bergs avgang blir den andre utskiftningen i forbundets ledelse på ikke veldig lang tid. I juni overtok Tove Moe Dyrhaug som skipresident etter Erik Røste.