Graham Hansens landslagspause tok lagvenninnene på senga: – Håper hun tar vare på seg selv

Caroline Graham Hansens beslutning om å ta en pause fra landslaget kom overraskende på landslagsstjernene Ada Hegerberg og Maren Mjelde.

Barcelona-stjernen offentliggjorde nylig at hun er sliten og trenger tid til å hente seg inn. Beslutningen slo ned som en liten bombe i Fotball-Norge.

Selv landslagssjef Hege Riise ble informert om beslutningen kun få timer før den nådde offentligheten. Dagen i forveien hadde hun tatt ut Graham Hansen i sin første landslagstropp.

Tirsdag møttes kvinnelandslaget til samling. Der innrømmet flere av de andre norske stjernene at Graham Hansens pause kom svært bardust på dem.

– Ja. Jeg har helt ærlig vært i Lyon nå, og det har gått i hytt og pine der. Jeg var ikke klar over det, sier Ada Hegerberg til NTB.

– Vært tøft over lengre tid

Landslagskaptein Maren Mjelde hadde heller ikke fått noe forvarsel. Hun ble også overrasket over nyheten.

– Ja. Eller, jeg har jo kjent til Caros situasjon lenge. Når kroppen ikke klarer den belastningen lenger, er det viktigste at Caro får skikk på helsen sin igjen. Det har vært tøft for henne over lengre tid, sier hun til NTB.

– Helsen er det viktigste for at vi skal fungere, så jeg ønsker bare at hun skal ta vare på seg selv. Jeg er ganske sikker på at det går bedre etter hvert, og jeg håper vi ser henne her igjen, om ikke i nærmeste framtid, så seinere, fortsetter Chelsea-stjernen.

– Håper hun tar vare på seg selv

Ada Hegerberg sender også Graham Hansen lykkønskninger.

– Først og fremst håper jeg at hun tar vare på seg selv, sier Lyon-proffen.

Viktige VM-kvalifiseringskamper mot Belgia og Albania venter de norske jentene de kommende dagene.