Julie Strømsvåg forlater Viaplay for NRK

NRK meddeler at de er storfornøyde med signeringen av Julie Strømsvåg.

Julie Strømsvåg (41) har jobbet med større sportssendinger som fotball-VM, Eliteserien i fotball, vintersport og flere håndballmesterskap.

Ifølge NRK vil programlederen være tilknyttet NRK Sport i vinter, før hun vil bidra som programleder i produksjoner i andre sjangre.

– Jeg gleder meg stort til å få utvikle meg på andre områder jeg virkelig brenner for, samtidig som jeg får jobbe litt med sport. Det har blitt min greie. Jeg har alltid hatt et høytidsforhold til NRK og kan ikke vente med å ta fatt på nye utfordringer, sier Strømsvåg i pressemeldingen.

Strømsvåg har jobbet nærmere 13 år i sportsavdelingen til TV 2, før hun forlot TV 2 for Viaplay i fjor.

– Vi er svært fornøyde med at store profiler av Julies kaliber velger å samarbeide med NRK. Vi vet at publikum setter stor pris på hennes jordnærhet og positive utstråling. Hun vil bli en viktig profil for oss, sier programredaktør Petter Wallace i NRKs eksternavdeling.