Medier: Patrick Berg nærmer seg Glimt-retur

NTB

Patrick Berg skal være nære ved å signere en kontrakt med barndomsklubben Bodø/Glimt, melder flere medier. Han har slitt med lite spilletid i franske Lens.

Mandag formiddag erfarte lokalavisen Bodø Nu at Berg var på flyet til Bodø for å undertegne en avtale. Senere kastet også Nettavisen og VG seg på og hevdet å ha kilder på at overgangen blir et faktum.

Kjøpssummen skal ifølge rapportene være i nærheten av det Glimt solgte ham for. Berg ble i desember i fjor hentet til Lens for rundt 40 millioner kroner. En retur på et slikt nivå vil gjøre at nordlendingene slår sin egen overgangsrekord i Eliteserien.

Glimt kjøpte nylig dansken Albert Grønbæk for 25 millioner kroner.

Berg spilte 168 kamper for de gulkledde før han etter fjorårets suksessesong ble proff i den franske toppligaen. Der er det blitt lite spilletid for nordlendingen, som har notert seg for 341 minutter fordelt på 19 kamper.

Bodø/Glimt skal i høst spille gruppespill i europaligaen, der de ble trukket i en attraktiv gruppe med Premier League-klubben Arsenal, nederlandske PSV og Zürich fra Sveits.