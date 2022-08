God Hovland-avslutning i Atlanta: – Veldig mye bra

NTB

Viktor Hovland spilte en god siste runde av PGA-tourmesterskapet og ble nummer 15 totalt. Han stoppet på elleve slag under par.

Fem slag under par (én eagle, fem birdier og to bogeyer) ble fasit for det norske golfesset på sesongens siste runde på PGA-touren. Han hadde den nest beste sisterunden av alle og klatret med det sju plasser.

– Jeg føler fortsatt at det var noen grove misser inni der, men jeg fikk maks ut av spillet. Jeg senket en del bra putter. Ikke det at jeg er misfornøyd med 65 (slag), men jeg skulle gjerne hatt litt flere fairways og greens. Det var veldig, veldig mye bra å bygge videre på, sa Hovland til Discovery.

Dagen begynte seigt for Hovland, som allerede på det første hullet slo seg i vanskeligheter. Det førte til at han måtte ta til takke med bogey.

– Det var litt frustrerende, konstaterte han.

På hull tre slo han tilbake med en birdie før han på det femte hullet slo annetslaget rett i koppen fra 110 meter.

Det ga nordmannen en eagle. På de to hullene etter fortsatte han å storspille og skaffet seg to nye birdier. En bogey på hull åtte satte ham noe tilbake før han etter en lang rekke med par fikk nye birdier på hullene 16 og 18.

Det ga en runde på fem slag under par, og Hovland avsluttet turneringen på elleve slag under par totalt.

Verdensener Scottie Scheffler fra USA ledet før den siste dagen, men da ble det hele fire bogeyer og en runde tre slag over par. Det ga ham en andreplass, som han delte med sørkoreanske Sungjae Im, på 20 slag under par sammenlagt.

Nordirske Rory McIlroy gikk runden fire slag under par og sikret med det seieren, 21 slag under par.