KBK tok sterkt poeng – Lillestrøm faller fra i toppsjiktet

NTB

Lillestrøm tapte poeng for annen gang på tre kamper da Kristiansund kom tilbake og uventet fikk med seg 1-1 søndag. LSK har sju poeng opp til serieleder Molde.

Poengtapet er også det andre mot et nedrykkstruet lag på de siste tre kampene. For to kamper siden tapte de gulkledde 0-1 for Jerv.

Hólmbert Fridjónsson sendte LSK i ledelsen etter 20 minutter. Deretter utlignet Max Normann Williamsen like etter hvilen.

Thomas Lehne Olsen, som nylig vendte tilbake til Lillestrøm fra et kort opphold i De forente arabiske emirater, ble byttet inn til sin re-debut for klubben etter 65 minutter. Han greide ikke å sikre tre poeng for vertene. Han headet i tverrliggeren med ti minutter igjen og fikk senere et mål annullert for offside.

Lehne Olsen var trolig ikke selv i offside, men Pål André Helland hadde løpt inn i feltet og sto i veien for KBK-keeper Sean McDermott da ballen endte i nettet.

I fjorårssesongen scoret Lehne Olsen 28 mål på 32 kamper for LSK.

Overraskende

Resultatet gjør at LSK har sju poeng opp til serieleder Molde etter 20 kamper. Neste kamp venter erkerival Vålerenga på bortebane.

Kristiansund tok et sterkt poeng i bunnen av tabellen. Det skiller likevel tolv poeng opp til Sarpsborg på kvalifiseringsplassen. KBK tar imot Viking i neste kamp.

Etter at LSK hadde skapt noen farligheter de første 20 minuttene, scoret Fridjónsson. Den høyreiste spissen stanget inn et presist slått hjørnespark fra Ylldren Ibrahimaj.

Simsir presentert

Utligningen kom etter at Williamsen vant ballen helt nede i eget forsvar, før han forserte oppover banen. Han slapp så ballen til Snorre Strand Nilsen før han gikk på løp inn i 16-meteren.

Strand Nilsen slo et flott innlegg langs bakken som Williamsen videresendte i mål via tverrliggeren.

I pausen ble nysigneringen Aral Simsir presentert for kanarifansen. Den 20 år gamle midtbanespilleren skal tilbringe resten av sesongen på lån i LSK, etter at Tobias Svendsen tidligere i uken meldte at han skal ta en pause fra fotballen.